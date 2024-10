Furacão Helene influenciou queda em índice de sentimento ao consumidor dos EUA, diz consultoria

A queda no índice de sentimento do consumidor preliminar da Universidade de Michigan em outubro foi motivada pelo furacão Helene, avalia a Capital Economics em relatório nesta sexta-feira, 11. Segundo a consultoria, o índice de expectativas pode sugerir que o humor entre as famílias piorou de forma geral.

A Capital menciona que a deterioração do índice acontece apesar de "desdobramentos positivos" para as famílias nas últimas semana, como a queda nos preços da gasolina e o corte de 50 pontos-base (pb) na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, que pressionou para baixo as taxas de hipoteca e impulsionou o mercado de ações.

No documento, a consultoria diz que os dados americanos dão a "certeza" de que a próxima reunião do BC norte-americano deve trazer uma flexibilização mais branda na política monetária. "Em nossa opinião, o próximo movimento do Fed será de um corte menor, de 25 pontos-base", cita.