Opções de compra de alta do petróleo crescem em meio a conflito no Oriente Médio

Investidores, recentemente, têm feito apostas em opções de que os preços do petróleo subirão acima de US$ 100 por barril. Essa operação de "acerto ou erro" pode ser compensada com grandes ganhos ou ser uma perda total se os preços não chegarem à expectativa.

O petróleo ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar lá: o Brent caiu 0,6%, para US$ 78,89 por barril na sexta-feira, 11. Já o WTI caiu 0,8%, para US$ 75,28.

Os traders colocaram um número incomum de opções de compra de alta desde que as tensões entre Israel e Irã aumentaram nas últimas duas semanas. "Em média, cerca de 250 milhões de barris de opções de compra de alta mudaram de mãos nos últimos 10 dias, estabelecendo um recorde", escreveu Natasha Kaneva, chefe de estratégia global de commodities do JP Morgan. "Esses volumes levaram a acréscimos significativos nas opções de compra em aberto a US$ 100 tanto para o WTI quanto para o Brent."

A natureza de tudo ou nada da negociação torna uma opção de compra de alta semelhante a um bilhete de loteria. Embora os investidores profissionais geralmente negociem opções em mercados futuros de petróleo de alto volume, os traders de varejo tendem a negociá-las no fundo negociado em bolsa mais popular que detém futuros de petróleo - o United States Oil Fund (USO), de acordo com Rebecca Babin, trader sênior de energia da CIBC Private Wealth US.

O volume de opções de compra de alta sobre o USO quadruplicou em outubro em relação aos níveis de setembro, de acordo com dados fornecidos pela Cboe Global Markets. Na segunda-feira, os traders tinham 3,6 vezes mais opções de compra de alta do que de venda de baixa, o maior número em todo o ano. Há um mês, a proporção entre opções de compra e de venda era de 1,9.

A maioria dos analistas não espera que Israel ataque diretamente a principal infraestrutura de energia do Irã no curto prazo, o que pode significar uma tendência de queda nos preços do petróleo.