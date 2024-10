Alckmin: Novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi muito bem escolhido

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), elogiou nesta segunda-feira a escolha do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para presidir a instituição a partir de janeiro.

"Ele foi eleito quase que por unanimidade, faltaram cinco ou seis votos", afirmou Alckmin, em referência à votação no plenário do Senado que aprovou a indicação de Galípolo por 66 votos a favor e 5 contra, na semana passada.

Perguntando no programa Roda Viva, da TV Cultura, sobre um possível aumento dos juros na gestão de Galípolo, Alckmin disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confia muito no futuro chefe do Banco Central, que terá liberdade total para tomar medidas de controle da inflação. Aumentar juros, porém, nem sempre é a melhor solução, segundo o vice-presidente.