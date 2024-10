Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones e S&P 500 renovam recorde, otimistas com balanços

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta segunda-feira, 14, em alta, em início de semana sem grandes divulgações macro e impulsionadas pelo início promissor da temporada de balanços do terceiro trimestre na sexta-feira.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,47%, aos 43.065,22 pontos e S&P 500 subiu 0,77%, encerrando em 5.859,96 pontos, renovando suas máximas históricas. E o Nasdaq marcou ganhos de 0,87%, aos 18.502,69 pontos.

As primeiras divulgações de resultados trimestrais na sexta-feira animaram os mercados e, na falta gatilhos macro neste início de semana, permitiram ganhos adicionais às bolsas americanas.

Analistas do Bank of America notam que os primeiros números de lucro por ação reportados superaram as expectativas em 5%. Ademais, entendem que a perspectiva de "no landing" da economia dos EUA após a divulgação de dados de atividade robustos é positiva para o mercado de ações, desde que a inflação não acelere.

Entre as empresas, Stellantis subiu 1,73% em Nova York, após dizer que pode vender ou fechar marcas não lucrativas do grupo; e a Nvidia alcançou seu maior patamar de fechamento, a US$ 138,07, após avançar 2,43%.

A TD Cowen reiterou recomendação de compra para a ação e a nomeou como "top pick". A fabricante de chips se aproximou, ainda, de ultrapassar a Apple como a empresa mais valiosa do mundo.

Também no Nasdaq, a Sirius XM subiu 7,9% depois que a Berkshire Hathaway aumentou sua participação na empresa, comprando 3,6 milhões de ações por cerca de US$ 87 milhões.

Já no Dow, a alta não foi maior porque as ações da Caterpillar caíram 2,1% depois que analistas do Morgan Stanley rebaixaram as ações do fabricante de equipamentos de construção para underweight. E as da Boeing cederam 1,34% após a fabricante de aviões dizer irá cortar 10% de sua força de trabalho global, ou cerca de 17.000 empregos.

*Com informações da Dow Jones Newswires