Eve assina contrato de R$ 500 milhões com BNDES para financiar produção do eVTOL

A Eve Air Mobility anunciou nesta terça-feira, 15, a assinatura de um contrato de financiamento de R$ 500 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil (BNDES) para o desenvolvimento da fábrica de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) em Taubaté, no Estado de São Paulo.

Sob o programa BNDES Mais Inovação, o acordo reforça o compromisso do BNDES em apoiar projetos inovadores e os avanços da Eve na promoção da indústria de mobilidade aérea urbana (UAM) e da descarbonização na aviação, destaca a empresa em nota.

"Estamos profundamente gratos pelo apoio e confiança contínuos que o BNDES demonstrou à Eve enquanto avançamos em nossa missão de reimaginar a mobilidade através de experiências de voo urbano eficientes e sustentáveis", destaca Johann Bordais, CEO da Eve.

Segundo o executivo, o financiamento será fundamental para a instalação de nossa unidade de produção do eVTOL, que não apenas será a primeira do gênero no Brasil, mas também alimentada por energia limpa e renovável.

Para a Eve, o financiamento para a instalação da fábrica representa um progresso na parceria entre Eve e BNDES, iniciada com a aprovação de uma linha de crédito de R$ 490 milhões em 2022 para apoiar o programa de desenvolvimento do eVTOL da Eve. O novo acordo de financiamento é estruturado por meio de subcréditos de fontes nacionais e internacionais, incluindo os fundos em moeda estrangeira do banco, com um prazo de 16 anos.

Com uma produção total esperada para até 480 aeronaves por ano, a Eve planeja expandir a capacidade de produção do local em uma base modular, em quatro fases de 120 aeronaves cada. Isto proporcionará uma metodologia de investimento disciplinada e eficiente em termos de capital à medida que o mercado cresce.

A Eve possui o maior backlog do setor, com cartas de intenção (LOI) para 2.900 eVTOLs de 30 clientes em 13 países, representando um potencial de US$ 14,5 bilhões em receita.