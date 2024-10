Reforma do imposto sobre a renda deve ficar para 2025, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 14, que sua equipe levanta todas as alternativas técnicas possíveis para a reforma do Imposto de Renda (IR) para apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não há prazo para o envio das medidas ao Congresso - e que isso pode não ocorrer ainda neste ano. Segundo ele, a equipe econômica mira antes um plano de corte de despesas, em gestação entre Fazenda e o Ministério do Planejamento.

O ministro avaliou que, ao contrário da reforma sobre o consumo (já em fase de regulamentação no Congresso), a da renda ainda passa por uma fase de estudos mais preliminares tanto no âmbito do governo quanto do Parlamento. "Tem um trabalho a ser feito, e nós queremos acertar, tanto do ponto de vista do consumo quanto da renda, aproximar o Brasil com o que tem de melhor no mundo", disse ele, durante evento organizado pelo Itaú.

Haddad não fixou um prazo para o envio das propostas para a reforma da renda. "Não sei se será possível fazê-lo neste ano, até porque nós estamos com o calendário apertado e com tarefas inconclusas que nós gostaríamos de entregar neste ano, que é o programa do Planejamento com a Fazenda de revisão do gasto."