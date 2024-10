Faturamento do varejo sobe 13%, apesar de queda no fluxo em lojas físicas, mostra IPV

O faturamento nacional do varejo subiu 13% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O crescimento aconteceu mesmo com a queda de 4% do fluxo nas lojas físicas, nessa mesma base de comparação. O recuo do fluxo foi maior nos estabelecimentos situados em shopping centers (-5%) do que naqueles situados na rua (-1%). Os dados são dos Índices de Performance do Varejo (IPV).

"Esse progresso está diretamente relacionado ao crescimento do tíquete médio geral, que subiu 10%. Em lojas de shopping o aumento foi de 23%, enquanto nas situadas na rua, mais modesto, com 6% de alta", destaca o IPV, em relatório.

Entre os segmentos, o setor de Tecidos, vestuário e calçados foi o destaque de setembro, com expansão de 29% no faturamento. O setor de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (11%), no entanto, continua sendo relevante tanto para fluxo de visitação quanto para faturamento e vendas, seguindo a consistência de crescimento dos últimos meses.

Em contrapartida, o nicho de Móveis e eletrodomésticos registrou o terceiro mês consecutivo de queda, com retração de 2% no faturamento.

O Nordeste se destacou no faturamento nesta leitura, com um avanço de 44%, seguido pelas demais regiões, que também apresentaram números positivos. A região foi a única no mês a registrar alta tanto no movimento em lojas físicas (2%) quanto nos shopping centers (10%), além do crescimento de 5% em vendas.