Taxa em hipotecas de 30 anos nos EUA sobe ao nível mais alto em 8 semanas

A taxa média da hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos aumentou pela terceira semana consecutiva, atingindo seu nível mais alto em oito semanas. Na semana passada, a taxa subiu de 6,32% para 6,44%, apontam dados da Freddie Mac. Há um ano, a taxa era em média de 7,63%.

Por utilizar a T-note de 10 anos como referência, as taxas têm subido nas últimas semanas após uma série de dados mostrarem uma economia americana resiliente, incluindo o 'payroll' e o CPI de setembro.

"Embora esperemos que a tendência de longo prazo nas taxas de hipoteca seja de queda, as últimas semanas trouxeram volatilidade", disse Ralph Mclaughlin, economista sênior da Realtor.com.

À medida que as taxas de hipoteca aumentam, o poder de compra dos americanos diminui, em meio a um mercado imobiliário com preços próximos às máximas históricas. O avanço também pode desencorajar proprietários que fixaram uma taxa mais baixa em sua hipoteca existente a listar sua casa para venda se isso significar tomar um empréstimo para uma nova casa a uma taxa muito mais alta.

As vendas de casas já ocupadas caíram em agosto, mesmo com as taxas de hipoteca mais baixas em relação ao ano passado. E o recente aumento já pode estar desencorajando possíveis compradores.

Os pedidos de hipoteca caíram 17% na semana passada em relação à semana anterior, de acordo com a Mortgage Bankers Association. Enquanto os pedidos de empréstimos para refinanciar hipotecas recuaram 26%.

Os custos de empréstimos em hipotecas a taxas fixas de 15 anos, populares entre proprietários que buscam refinanciar seu empréstimo imobiliário, também aumentaram esta semana. A taxa média subiu de 5,41% para 5,63%. Um ano atrás, a média era de 6,92%.

Economistas esperam que as taxas permaneçam próximas de seus níveis atuais este ano. A Fannie Mae projeta que a taxa de uma hipoteca de 30 anos ficará em média em 6,2% no quarto trimestre e cairá para uma média de 5,7% no mesmo trimestre do ano que vem.