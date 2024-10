Bolsas de NY fecham em alta, lideradas por tecnologia; Dow Jones e S&P 500 renovam recordes

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 18, com investidores de olho nos resultados corporativos do terceiro trimestre e em meio a ponderações sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em dia com poucos indicadores macroeconômicos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,09%, aos 43.275,91 pontos e o S&P 500 avançou 0,40%, encerrando em 5.864,67 pontos, renovando suas máximas históricas de fechamento. O Nasdaq marcou alta de 0,63%, aos 18.489,55 pontos. Na semana, o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançaram 0,96%, 0,85% e 0,79%, respectivamente.

Em Wall Street a alta é puxada sobretudo pelos ganhos de Apple (+1,23%), após bons números de vendas de Iphones na China, e pela Netflix, que saltou 11,09% depois de agradar em resultados trimestrais.

As ações da Stellantis subiram mais de 2% nesta sexta, enquanto investidores monitoram uma notícia divulgada pela CNBC de que a companhia pretende vender o terreno de seu maior local de testes de veículos. A Nvidia avançou 0,78%, no final de uma semana volátil para a fabricante de chips. As ações atingiram um recorde de fechamento na segunda-feira e outro recorde intradiário na quinta-feira.

Do lado negativo os papéis da CVS Health tombaram mais de 5%, após a companhia nomear David Joyner como seu novo CEO. Junto da decisão, a CVS atualizou para baixo sua orientação para lucros ajustados por ação do terceiro trimestre, para a faixa entre US$ 1,05 a US$ 1,10, abaixo do consenso da FactSet (US$ 1,69).

No cenário macroeconômico, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta que se a alta de preços continuar desacelerando - como é provável - os cortes nas taxas de juros virão.