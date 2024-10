Crescimento econômico na zona do euro será mais modesto do que o esperado, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Estônia, Madis Muller, disse que o crescimento econômico na zona do euro será "muito mais modesto" do que o esperado há um ou dois meses. Em análise publicada no blog do BC do país, o dirigente projetou que a inflação deve ficar em torno da meta de 2%, sem mencionar em qual período.

Muller ainda afirmou que não se pode dizer que as perspectivas econômicas de curto prazo na Europa tenham mudado drasticamente, mas pontuou que a decisão de corte de juros em 25 pontos-base dá "mais oxigênio à economia na Estônia".