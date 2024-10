Lula: Trabuco poderia ter sido ministro de Dilma, mas preferiu ficar no Bradesco ganhando mais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 18, que o banqueiro Luiz Carlos Trabuco, do conselho da Febraban e com carreira ligada ao Bradesco, poderia ter sido ministro da Fazenda do governo de Dilma Rousseff. Segundo o petista, o executivo, atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, não aceitou porque o salário de ministro "não é essas coisas".

Lula deu a declaração em São Paulo, no Allianz Parque, onde foi divulgar o programa de crédito que ganhou o nome de Acredita.

Ao agradecer a presença de Trabuco, o presidente da República disse: "Vocês não sabem, mas se o Trabuco quisesse ele teria sido ministro da Fazenda da Dilma, ele foi indicado no segundo turno. Mas ele preferiu, certamente porque ganha muito mais, ficar no Bradesco. Porque salário de ministro não é essas coisas."