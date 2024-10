André Esteves: Brasil está em outro momento do ciclo de política monetária e juros sobem

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, disse que o Brasil está em um momento diferente do ciclo da política monetária, e por isso precisa aumentar juros para lidar com as expectativas de inflação um pouco acima da meta.

"A expectativa de inflação está levemente à frente da meta, e o Banco Central está fazendo seu trabalho", disse ao ser entrevistado no final da tarde desta quarta-feira, 23, no evento Bloomberg New Economy.

Sobre a mudança de comando no BC, com Gabriel Galípolo assumindo o lugar de Roberto Campos Neto, Esteves afirmou esperar uma transição suave.

Ao falar da política monetária dos Estados Unidos, o banqueiro mencionou as fortes mudanças de visão do mercado ao longo dos últimos meses: de alta de juros, para queda, para manutenção, para corte emergencial e depois para cortes de novo, o que ampliou as oscilações de preços.

Esteves falou que vê uma comunicação em excesso ("overcomunication") do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). "Prefiro um banco central mais quieto."