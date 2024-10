Boeing anuncia oferta de ações de cerca de US$ 19 bilhões, após prejuízo e em meio a greve

A Boeing anunciou nesta segunda-feira, 18, uma oferta de ações ordinárias e depositárias de cerca de US$ 19 bilhões. Em comunicado, a fabricante americana de aviões disse que irá ofertar 90 milhões de ações ordinárias - avaliadas em US$ 13,95 bilhões, com base no preço de fechamento de sexta-feira (25) - e US$ 5 bilhões em ações depositárias.

Subscritores da oferta terão a opção de comprar mais 13,5 milhões de ações ordinárias e US$ 750 milhões em ações depositárias para cobrir lotes excedentes.

A empresa planeja usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir reembolso de dívidas, capital de giro, despesas de capital e financiamento de subsidiárias.

A oferta vem após a Boeing divulgar prejuízo trimestral maior do que o esperado, na semana passada, e fracassar em interromper uma greve que paralisa a maior parte de sua produção há quase dois meses. Há temores também de que o alto grau de endividamento da Boeing leve sua nota de crédito a ser rebaixada a grau especulativo.

Às 8h32 (de Brasília), a ação da Boeing tinha modesta alta de 0,2% no pré-mercado de Nova York.