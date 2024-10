Bolsas de NY fecham em alta com clima propício ao risco, com petróleo e antes de balanços

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 28, com a melhora do ambiente ao risco após Israel poupar instalações de petróleo do Irã em ataque. Em dia com agenda sem indicadores de destaque, investidores se preparam para uma semana movimentada em balanços, principalmente, do setor de tecnologia.

O índice Dow Jones teve alta de 0,65%, aos 42.387,57 pontos, o S&P 500 subiu 0,27%, aos 5.823,52 pontos e o Nasdaq avançou 0,26%, aos 18.567,19 pontos.

A Alphabet avançou 0,88% antes de balanço, previsto para terça-feira; a Microsoft cedeu 0,36% e a Meta subiu 0,86%, antes de abrirem seus dados na quarta-feira. Na sequência, Apple (+0,86%) e Amazon (+0,31%) revelam seus desempenhos na quinta-feira.

Sob efeito da queda de cerca de 6% do petróleo, depois da operação de Israel sem direcionamento às instalações petrolíferas iranianas, as ações da Chevron e Exxon Mobil cederam 0,18% e 0,49%, respectivamente. Aliviadas pelo recuo da commodity, as companhias aéreas subiram. A American Airlines avançou 3,42%, enquanto a Delta Airlines e a United Airlines ganharam 2,33% e 1,94%, respectivamente.

A Boeing caiu 2,79% depois que a gigante aeroespacial anunciou um aumento de capital, que pode envolver uma cifra entre US$ 19 bilhões e US$ 22 bilhões, caso sejam exercidos os lotes excedentes.

A Nvidia cedeu 0,72%, na sequência do teste de máximas recordes da sexta-feira, quando sua avaliação se aproximou de US$ 3,5 trilhões.

A Ford subiu 2,71% antes do balanço, programado para após o fechamento desta segunda-feira.

O McDonald's ganhou 1,44% depois que a gigante do fast-food informou que os testes descartaram a carne bovina como fonte do surto de E. coli ligado ao Quarter Pounders da empresa.

A 3M subia 4,44%, para US$ 130,29. O JPMorgan aumentou o preço-alvo para as ações da fabricante de fita adesiva de US$ 160 para US$ 165 e manteve a recomendação overweight (acima de pares).

A Procept BioRobotics saltou 32% depois que a empresa de robótica cirúrgica relatou prejuízo menor no terceiro trimestre e melhorou suas perspectivas para o ano fiscal.