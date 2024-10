China: vice-ministro de Finanças promete ajustes da política fiscal, após estímulos monetários

O vice-ministro de Finanças da China, Liao Min, disse que Pequim irá intensificar ajustes anticíclicos de sua política fiscal, depois das agressivas medidas de estímulos monetários anunciadas desde o mês passado. "A China está confiante de que alcançará a meta de crescimento econômico anual de cerca de 5% e continuará dando impulso ao crescimento econômico global", afirmou Liao em discurso, durante recente reunião do Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial, segundo comunicado divulgado no site do Ministério de Finanças chinês.