JetBlue tem prejuízo líquido de US$ 60 milhões no 3º trimestre

A JetBlue teve prejuízo líquido de US$ 60 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma perda menor do que analistas da FactSet esperavam e da registrada no mesmo período do ano passado, de US$ 153 milhões, revela balanço divulgado nesta terça-feira, 29. Com ajustes, a companhia aérea americana teve prejuízo por ação de US$ 0,16 entre julho e setembro, ante prejuízo de US$ 0,39 registrado anteriormente.

A receita foi de US$ 2,4 bilhões, o que representa uma expansão de 0,5% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. No entanto, a JetBlue está prevendo um déficit de receita maior do que o esperado no quarto trimestre e no ano fiscal de 2024 em geral, de acordo com estimativas da FactSet.

A CEO da companhia, Joanna Geraghty, disse que a empresa atingiu ou excedeu todas as metas financeiras para o período. "Tenho orgulho de liderar esta equipe, principalmente porque continua a oferecer a experiência JetBlue diante de desafios operacionais como os furacões Helene e Milton", disse.

*Com informações da Dow Jones Newswires