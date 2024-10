Lula fará ajustes para enquadrar a despesa na regra fiscal, afirma Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 30, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará ajustes para cumprir o arcabouço fiscal. A declaração vem em no momento em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prepara um pacote de corte de gastos do governo federal.

"Quem apostar contra o Brasil vai perder, o presidente Lula vai fazer os ajustes necessários para manter o crescimento do País, assegurar investimentos e cumprir o arcabouço fiscal, enquadrando as despesas dentro das regras da meta fiscal", disse Costa em seu perfil no X, antigo Twitter.

A fala de Rui Costa é importante porque a Casa Civil é responsável por manter os programas do governo funcionando, o que demanda dinheiro. É comum essa atribuição se chocar com a função do Ministério da Fazenda, de manter as contas públicas em ordem.

Na terça-feira, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que Haddad tem feito movimentos para blindar o pacote de cortes, e que Rui Costa demonstrava estar aberto a discutir a redução de despesas.

O governo receia que o aumento dos juros futuros, impulsionado por dúvidas sobre a política fiscal, neutralize os efeitos dos programas sociais e fomento ao crédito do Executivo.