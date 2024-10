'Reafirmo o absoluto compromisso do governo com o equilíbrio fiscal', diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 30, que o governo caminhará "unido" para garantir a continuidade do investimento privado e público, e fazendo os ajustes "necessários" para a economia seguir seu rumo. Para Costa, que participou na terça-feira da reunião da equipe econômica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é possível crescer sem abrir mão do equilíbrio fiscal e do bem estar da população. "Reafirmo o absoluto compromisso do governo com o equilíbrio fiscal", disse.

A declaração foi dada durante a cerimônia "Nova Indústria Brasil - Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", realizada no Palácio do Planalto.

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e das Cidades, Jader Filho, participaram do evento, além de representantes da indústria da construção civil e de entidades representativas do setor.

O ministro da Casa Civil, que lidera o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), disse ainda que, passada a eleição municipal, o governo começará uma "verdadeira caravana" do PAC para acelerar as obras que estão sob responsabilidade dos Estados e municípios. "O plano é acelerar o que é PPP e concessão", disse Costa, segundo quem o PAC já chegou a 40% de execução dos investimentos previstos.

O ministro ainda estimou que, até o final do ano, o Congresso deve aprovar as novas leis de PPPs e de licenciamento ambiental. "Quem não apostar no Brasil vai perder porque faremos tudo", afirmou.