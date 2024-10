BC da Colômbia reduz taxa de juros em 50 pb e mostra apreensão com efeito do câmbio

O Banco Central da Colômbia reduziu a taxa básica de juros em 50 pontos-base (pb), de 10,25% para 9,75%, em decisão anunciada nesta quinta-feira, 31. A decisão teve placar dividido, com quatro diretores apoiando o alívio dessa magnitude e três dirigentes manifestando voto por um alívio de 75 pontos-base.

Em comunicado lido no anúncio da decisão, o presidente do BC, Leonardo Villar, disse que a taxa de câmbio tem mantido incrementos sucessivos, que se tornarem persistentes, poderiam gerar pressões ascendentes sobre a inflação. Isto reduziria a margem de manobra para continuar com a flexibilização da política monetária ao ritmo que tem sido levado a cabo até agora, afirmou.

A inflação anual em setembro desacelerou para 5,8%, abaixo do registro de 6,1% em agosto. A inflação, excluindo alimentos e preços de bens administrados, permaneceu estável em torno de 5,5%, fundamentalmente pela persistência da inflação de serviços.

As projeções de inflação ampla para 2024 foram revisadas em baixa para 5,3% e as expectativas de inflação implícitas no mercado para o final de 2025 permanecem ancoradas em torno de 3%.