Cláudio Castro diz que Estado do Rio já teria quitado dívida com a União só com juros

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse nesta quarta-feira, 30, que o Estado quer discutir "essencialmente os juros já pagos" para abater da sua dívida com a União, atualmente em R$ 196 bilhões. Ele participou ontem de audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF) com a Advocacia-Geral da União (AGU).

"O Rio só pagou juros, juros, juros. E a gente considera que já pagou essa dívida", disse Castro em relação ao valor de cerca de R$ 153 bilhões já desembolsados pelo Estado.

Segundo o governador, cerca de R$ 80 bilhões da dívida atualizada são referentes a juros. "Desses R$ 153 bilhões que eu já paguei de 1997 para cá, praticamente 100% (são juros). Deve ter pouquíssimo ali de principal", afirmou ele, ressaltando que o Rio paga R$ 5 bilhões por ano à União, o que "não é um valor pequeno".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.