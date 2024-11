PMI industrial dos EUA (final) sobe a 48,5 em outubro, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI) industrial dos EUA subiu de 47,3 em setembro a 48,5 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 1, pela S&P Global.

A leitura definitiva ficou acima da estimativa preliminar, de 47,8, e da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 47,5.

De acordo com a S&P Global, a leitura deste mês segue abaixo da barreira de 50, sinalizando contração da atividade no setor, mas no ritmo mais lento dos últimos três meses. A instituição também notou que houve arrefecimento das pressões inflacionárias na indústria americana em outubro.