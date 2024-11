Haddad retorna a Brasília e vai ao Planalto para reunião com Lula sobre G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a sede da pasta há pouco rumo ao Palácio do Planalto, onde se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros para tratar do G20, como já mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Haddad retornou de São Paulo na manhã de hoje. O ministro passou rapidamente pela Fazenda antes de ir para o único compromisso que consta em sua agenda oficial.

Apesar de o tema do encontro ser o G20, que terá a reunião da Cúpula de Líderes no Brasil no final deste mês, não há impedimento para que Lula trate do tema corte de gastos com um círculo mais restrito de ministros - além de Haddad, Rui Costa, da Casa Civil, também estará nesse encontro.

Na semana passada, Costa e Haddad deram declarações importantes sobre a convergência entre as alas política e econômica em relação às medidas para redução de despesas que serão adotadas pelo governo. Porém, nenhum dos dois fixou um prazo para o anúncio, o que provocou muita volatilidade no mercado, que esperava um anúncio logo após a finalização das eleições municipais.

O humor do mercado azedou e se refletiu no dólar e na curva de juros, que explodiram na sexta-feira. Esse quadro foi determinante para que Lula pedisse a Haddad para cancelar uma viagem que faria à Europa nesta semana e ficasse no Brasil.