BNDES inaugura serviço crédito Digital para micro e pequena empresa

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) inaugurou nesta terça-feira, 5, a nova linha BNDES Crédito Digital, para conceder financiamento a micro e pequenas empresas de forma praticamente instantânea via aplicativos digitais e internet banking de instituições financeiras parceiras.

O banco de fomento disponibilizou, nesse primeiro momento, R$ 1 bilhão para a modalidade. O financiamento tem taxa fixa a partir de 1,49% ao mês e prazo de até 60 meses. Por ora, o crédito já está sendo operacionalizado pelo Sicredi e pelo BTG em suas plataformas digitais.

"Nas duas instituições, o crédito já está operante", disse Maria Fernanda Ramos Coelho, diretora de Crédito Digital para MPMEs do BNDES.

Segundo Marcelo Porteiro, superintendente da Área de Operações e Canais Digitais do BNDES, houve uma primeira disponibilização de recursos para a concessão de crédito via nova solução, mas o produto tem potencial para que o volume aportado seja "bem maior".

"A demanda tende a ser bem maior. A gente vai trabalhar isso ao longo de 2025. Certamente vai ser necessário aportar mais recursos", disse Porteiro.

Na nova modalidade, as empresas terão um crédito pré-aprovado nas instituições parceiras. O financiamento será então oferecido por esses bancos parceiros aos clientes em potencial via plataformas digitais. Os empresários poderão consultar limites e fazer uma simulação das condições de pagamento pelo aplicativo ou pelo canal de internet banking do agente financeiro. Quando a empresa decidir pela tomada do empréstimo, a contratação do crédito será efetivada em poucos minutos, "e o dinheiro cai na conta no mesmo dia".

Segundo o banco de fomento, o produto tem condições privilegiadas, mas a taxa de juros final depende de avaliação de risco e spreads do agente financeiro. A partir do primeiro trimestre de 2025, o cliente poderá recorrer também ao fundo garantidor disponibilizado pelo BNDES para a contratação do crédito na modalidade, garantindo assim até 80% do risco da operação. Segundo Porteiro, o banco trabalha para que o uso do fundo garantidor esteja disponível para essas operações ainda no primeiro bimestre do ano que vem.

A diretora Maria Fernanda Ramos Coelho ressalta que, quanto maior for a velocidade de contratações pela nova modalidade, maior a possibilidade de o banco operacionalizar mais recursos.

"O BNDES inaugura uma nova forma de crédito para micro e pequenas empresas", resumiu a executiva. "Vai ser uma experiência simples, fácil, rápida, direta. Teremos o micro e pequeno empresário com acesso ao crédito de forma muito mais rápida."

Segundo Porteiro, há um interesse bastante elevado no mercado sobre o novo produto, e o banco de fomento já negocia com mais instituições financeiras parceiras a possibilidade de ofertar o crédito a seus clientes.

"Certamente essa oferta vai aumentar", disse o superintendente. "O produto já está operacional, já está em funcionamento, em modo piloto. Temos potencial de 200 mil clientes que poderão receber essa oferta dos nossos parceiros."