Herlon Brandão: Temos valor recorde em importação e corrente de comércio para meses de outubro

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta quarta-feira, 6, que o valor de importações em outubro bateu recorde para este mês na série histórica, com US$ 25,1 bilhões comprados. O feito também foi registrado na corrente de comércio do mês retrasado, que fechou em US$ 54,6 bilhões.

As importações estão crescendo no ano. Em outubro, houve avanço de 22,5%, crescimento puxado pelo aumento de volume comprado, que subiu 34,2%, contra uma queda de 8,5% nos preços.

No ano, as importações crescem 9,4%, com valor de US$ 221,4 bilhões. Esse movimento reduz o saldo comercial da balança, que está em US$ 63 bilhões até outubro, contra US$ 80,8 bilhões registrados na mesma época em 2023.

Entre os destaques das importações estão os bens de capital, com avanço de 21,2%, os bens intermediários, com crescimento de 17,1%, e os bens de consumo, com alta de 27,4%. Só em outubro, as compras da China tiveram alta de 46,7%. No ano, o crescimento do que chega da China é de 20,4%. Brandão deu destaque também para a importação de veículos automóveis de passageiros, que cresceu 63% de janeiro a outubro, em relação ao mesmo período do ano passado.