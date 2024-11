Superintendência do Cade aprova aquisição pela CelgPar do restante do capital da Lago Azul

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Companhia Celg de Participações (CelgPar) do restante do capital da Lago Azul Transmissão, que pertencia à Eletrobras. O despacho foi publicado nesta quarta-feira, 6, no Diário Oficial da União (DOU).

A CelgPar já detinha 50,1% do capital da Lago Azul, enquanto a Eletrobras tinha 49,9% das ações da transmissora. A operação também envolve a compra pela Eletrobras de 10% das ações ordinárias da Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia. O negócio também depende do aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que há interesse recíproco da CelgPar e da Eletrobras no descruzamento das participações societárias minoritárias na Lago Azul e na Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia, em um contexto mais amplo de processo de desestatização a ser conduzido pelo Estado de Goiás, controlador da CelgPar", afirmaram as empresas, no processo.

