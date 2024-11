Ceron: Dados preliminares de outubro indicam superávit primário próximo de R$ 40 bi

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira, 7, que os dados preliminares do governo central em outubro indicam um resultado primário de superávit próximo de R$ 40 bilhões.

No acumulado do ano até outubro, o número preliminar indica que o Governo Central teve um déficit em torno de R$ 70 bilhões. Sem a inclusão dos créditos extraordinários - que estão próximos de R$ 14 bilhões e não entram no cômputo da meta fiscal -, esse déficit cai para algo em torno de R$ 55 bilhões.

Para 2024, o governo persegue duas metas. Uma é a de resultado primário, que deve ser neutro (0% do PIB), permitindo uma variação de 0,25 ponto porcentual para mais ou menos, conforme estabelecido no arcabouço. O limite seria um déficit de até R$ 28,8 bilhões. A outra é de limite de despesas, que é fixo em R$ 2,089 trilhões neste ano.

O secretário disse que a equipe econômica olhará com serenidade a necessidade de contenção de gastos para cumprimento das metas no próximo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do governo, que será divulgado no dia 22 de novembro.

Ceron destacou ainda que a atividade econômica está com bom desempenho e não há diagnóstico de atividade superaquecida.