Fed retira do comunicado trecho que citava maior confiança de que inflação caminha à meta

O comunicado do Federal Reserve (Fed) após a decisão de juros desta quinta-feira, 7 excluiu o trecho em que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) citava uma maior confiança de que a inflação caminha à meta de 2% ao ano.

O documento também trocou o trecho que mencionava desaceleração do mercado de trabalho para agora mencionar que "as condições do mercado de trabalho têm geralmente melhorado" durante o ano. Além disso, o comunicado diz que o corte de hoje foi para "apoiar os objetivos" de inflação e emprego, enquanto o texto do encontro de setembro dizia que o corte foi para "balancear riscos".