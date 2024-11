Banco Inter tem lucro líquido de R$ 260 milhões no 3º tri; alta é de 149,6% em 1 ano

O banco Inter encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 260 milhões, resultado que é 149,6% maior que o do mesmo período do ano passado.

De acordo com o banco, houve crescimentos tanto nas receitas de serviços quanto nas obtidas com juros, o que inclui aquelas provenientes da margem com empréstimos. Graças a este fator, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco subiu 6,2 pontos porcentuais em um ano, para 11,9%.

A receita líquida total do Inter subiu 32% em um ano, para R$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre. A margem de juros líquida, ou seja, após as provisões contra a inadimplência, teve alta de 0,4 ponto no mesmo período, e chegou a 9,6%.

"Tivemos um terceiro trimestre sólido, reportando maior rentabilidade e crescimento tanto nas receitas de serviços, quanto de juros", afirma em nota o CEO da Inter&Co, João Vitor Menin. "Nosso foco na execução do plano 60/30/30, aumentando a participação de mercado e a penetração dos nossos produtos, enquanto mantemos ganhos de eficiência, está dando resultados consistentes."

O 60-30-30 é o plano do banco para atingir, até 2027, 60 milhões de clientes e 30% tanto de ROE quanto de eficiência. A base de clientes do banco digital era de 34,9 milhões ao final do terceiro trimestre, sendo que 19,5 milhões deles eram ativos, ou seja, faziam transações com o banco de forma recorrente.

A carteira de crédito do Inter chegou a R$ 38,1 bilhões no final do terceiro trimestre, alta de 34,7% em um ano. Em relação ao segundo trimestre deste ano, o crescimento foi de 6,7%.

A inadimplência, medida pelos atrasos há mais de 90 dias, ficou em 4,5%, baixa de 0,3 ponto porcentual em um ano. O atraso curto, entre 15 e 90 dias, caiu 0,8 ponto no mesmo intervalo, para 3,6%.

Ao todo, o Inter tinha R$ 69,9 bilhões em ativos no final do trimestre, crescimento de 27% em um ano. O patrimônio líquido teve alta de 28% no mesmo período, para R$ 8,7 bilhões.