Agenda de Haddad tem reunião bilateral com ministro da França e jantar com Macron

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma reunião bilateral no início da noite desta segunda-feira, às 18h15, com o ministro das Finanças da França, Antoine Armand. Também está previsto um jantar com o presidente do país, Emmanuel Macron, às 20 horas, na Casa Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

Os encontros ocorrem às margens da cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20).

Macron teria uma bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem à noite, mas ela foi transferida para esta segunda-feira por atraso dos dois lados. Os chefes do Executivo devem se encontrar hoje após a recepção do Brasil para os participantes do G20 prevista para as 18 horas.

O primeiro compromisso do ministro Haddad hoje é às 10 horas para o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Na sequência tem início a primeira sessão da reunião de líderes sobre o mesmo tema.

Ele também estará presente na segunda sessão do dia, sobre reforma das instituições de governança global, marcada para as 14h30.