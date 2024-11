Bolsas da Ásia fecham em alta com melhora de sentimento sobre China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/11/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, à medida que o sentimento de investidores melhorou após comentários favoráveis sobre a economia chinesa.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,67%, a 3.346,01 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,19%, a 2.009,86 pontos. Principal órgão de planejamento econômico do país, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, pela sigla em inglês) previu que a segunda maior economia do mundo deverá manter nos últimos dois meses deste ano o ímpeto positivo visto em outubro após a série de medidas de estímulo anunciada por Pequim.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,51% em Tóquio, a 38.414,43 pontos, impulsionado por ações financeiras e de mineração, enquanto o Hang Seng avançou 0,44% em Hong Kong, a 19.663,67 pontos, o sul-coreano Kospi registrou ligeiro ganho de 0,12% em Seul, a 2.471,95 pontos, e o Taiex subiu 1,34% em Taiwan, a 22.848,80 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quarto pregão consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,89% em Sydney, a 8.374,00 pontos, com a ajuda da mineradora Northern Star Resources (+4%) e da Seven Group Holdings (+3,2%), empresa diversificada com operações em serviços industriais, energia e mídia.

*Com informações da Dow Jones Newswires