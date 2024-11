Petrobras propõe investimentos de US$111 bi em plano 2025-29, com alta de 9%

A reunião do colegiado para aprovação do plano está prevista para a próxima quinta-feira.

O valor proposto ficou próximo dos 110 bilhões de dólares comentado por fontes com conhecimento do assunto, segundo reportagem da Reuters publicada ao final de outubro, quando elas tinham dito que as discussões do plano estavam avançadas.

A alta indicada no programa de investimentos da Petrobras deve ficar abaixo da estimativa de crescimento do programa plurianual aprovado no ano passado, que havia apontado um aumento de mais de 30%, considerando projetos em implantação (91 bilhões de dólares) e em avaliação (11 bilhões de dólares).

A indicação de que os investimentos do plano plurianual devem crescer ocorre apesar de a empresa estar encontrando dificuldades desde 2023 para atingir as metas anuais de aportes, conforme reportou a Reuters em meados de outubro. A petroleira investiu menos do que o previsto no ano passado e diminuiu a previsão feita para 2024.

O novo plano de negócios virá meses após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter feito uma mudança na cúpula da estatal, indicando Magda Chambriard para ocupar o cargo de presidente. A executiva recebeu a missão de acelerar investimentos, em áreas como refino, gás natural e construção naval, considerando que a Petrobras tem o papel de ser impulsionadora de empregos e renda no Brasil.

Após a mudança na Petrobras, a estatal anunciou uma série de acordos na área de fertilizantes, com o governo brasileiro buscando reduzir a dependência de importações do insumo fundamental para impulsionar a agricultura. O mais recente envolveu a norueguesa Yara, nesta segunda-feira.