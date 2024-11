G20 Brasil: Starmer diz ter acordo de intenções para emissão de títulos brasileiros em Londres

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta terça-feira, 19, ter assinado uma declaração de intenções para a emissão de títulos soberanos brasileiros na Bolsa de Valores de Londres. O britânico saudou ainda avanços com o governo brasileiro em outras frentes, como uma aliança na área de energia limpa e a adesão britânica à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

"Como declaração de intenções, tenho o prazer de dizer que concordamos que todos os futuros títulos soberanos brasileiros serão listados na Bolsa de Valores de Londres, mostrando mais uma vez a atração gravitacional da City de Londres", declarou Starmer, em entrevista coletiva de imprensa após participar da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro.

Starmer tem uma reunião bilateral agendada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 16h20 desta terça-feira, 19, no Museu de Arte Moderna, sede da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro. O britânico, que é do Partido Trabalhista, afirmou que o Reino Unido já conquistou "progressos significativos" na cooperação bilateral com Lula.

"Falamos sobre nossas paixões compartilhadas: futebol, mas também direitos dos trabalhadores", brincou, em referência à filiação do presidente brasileiro ao Partido dos Trabalhadores (PT). "E compartilhei o desejo de aumentar o nível de relacionamento comercial de bilhões de libras", completou, mencionando o acordo de intenções para a emissão de títulos brasileiros na Bolsa de Londres.

O britânico disse que estava construindo a liderança no combate às mudanças climáticas, e lembrou que anunciaria, no fim da tarde desta terça-feira, 19, um acordo de energia limpa com o Brasil e outros parceiros. Embora não tenha antecipado detalhes do acordo, o primeiro-ministro contou que a aliança tinha como objetivo acelerar a transição energética para fontes limpas, diminuir as contas de energia, aumentar a segurança energética e reduzir as emissões em todo o mundo.

Starmer afirmou que estava construindo parcerias internacionais para entregar em seu país questões realmente relevantes, como investimento, crescimento e segurança. "Por que só podemos tornar melhor a vida dos trabalhadores se estivermos preparados para enfrentar os problemas globais, que estão alcançando nossas vidas mais e mais", disse o primeiro-ministro.

Segundo ele, a fome e a pobreza são problemas que provocam o deslocamento forçado de pessoas afetadas, deixando-as em situação de vulnerabilidade, portanto, é importante um trabalho coletivo para combater a raiz do problema.

"Tive o prazer de apoiar a Aliança Global do presidente Lula contra a Fome e a Pobreza, para acabar com os anos de estagnação na luta contra a pobreza, porque isto também é um investimento na estabilidade", disse Starmer.

O primeiro-ministro destacou ainda a força do G20 na economia e necessidade de trabalho conjunto em prol de desafios e interesses comuns. "O G20 representa 85% do Produto Interno Bruto global. Então temos interesses compartilhados na promoção do crescimento e do investimento. E uma profunda responsabilidade para encontrar soluções para os problemas que o mundo enfrenta hoje: mudanças climáticas, pobreza e fome", declarou.