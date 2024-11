No Japão, ministro das Finanças diz estar observando câmbio com alto 'senso de urgência'

O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta terça-feira, 19, estar observando o mercado de câmbio, incluindo movimentos especulativos, com "um senso de urgência extremamente alto". Kato afirmou que os movimentos unilaterais e rápidos do iene foram notados e acrescentou que é importante que as taxas de câmbio se movam com estabilidade, refletindo os fundamentos econômicos.

Na segunda-feira, 18, a moeda, que já passa por um momento de enfraquecimento, recuou frente ao dólar, após o presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, reafirmar a posição da instituição de continuar a aumentar as taxas de juros se a economia melhorar como esperado.

O ministro disse ainda que não há mudança na postura de tomar medidas apropriadas contra movimentos excessivos de moeda.

*Com informações da Dow Jones Newswires