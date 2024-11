Receita: Resultado da arrecadação de outubro será divulgado na quinta-feira

A Receita Federal vai divulgar o resultado da arrecadação de outubro nesta quinta-feira, 21. Os dados serão publicados por volta das 10h30 e o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, e o coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Gomide, comentarão os números em entrevista coletiva a partir das 11h.

De acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, a mediana da arrecadação de outubro deve ser de R$ 243,5 bilhões, após R$ 203,169 bilhões em setembro. As estimativas para esta leitura variam de R$ 231,5 bilhões a R$ 247,9 bilhões. A mediana representa um ganho real de cerca de 7,8% em comparação com outubro de 2023, em números ajustados pelo IPCA.