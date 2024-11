Se Trump deportar 7,5 milhões de pessoas, inflação explode nos EUA, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que a concretização de medidas de deportação de imigrantes nos Estados Unidos, aventadas pelo presidente eleito do país, Donald Trump, tem o potencial de fazer "explodir" a inflação norte-americana.

Citando estudos do Banco Central, Campos Neto mencionou que a estimativa é de um acréscimo de 3 pontos porcentuais na inflação dos Estados Unidos caso ocorra a deportação de cerca de 7,5 milhões de imigrantes nos EUA. "Isso é o adicional de inflação, depois essa pressão 'volta'", contemporizou.

Em relação ao cenário fiscal norte-americano, o presidente do BC pontuou que, com Trump, a tendência é que a dívida do país, que já cresceu muito, deva continuar aumentando.