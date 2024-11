Procon-SP: Cesta básica na capital encarece 1,15% entre setembro/outubro e acumula 5,35% no ano

O nível de preços da cesta básica na cidade de São Paulo aumentou 1,15% entre setembro e outubro, passando de R$ 1.268,03 para R$ 1.282,60, segundo dados do Procon-SP e Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores altas foram do preço da carne de segunda sem osso, de 8,71%, da carne de primeira, de 7,44%, e do café em pó, de 6,49%.

A inflação acumulada no ano na Capital chegou a 5,35%, com altas na alimentação, de 6,27%, e higiene pessoal, de 5,39%, e baixa nos produtos de limpeza de 7,20%.

Na comparação com outubro de 2023, a inflação acumulada foi de 8,52%, com alta de 9,89% de alimentação e 3,69% em higiene pessoal. Em Limpeza, houve queda de 3,20%.

Alimentação

Com 1,6% de alta em outubro para o conjunto de produtos, o setor de alimentação registrou aumentos também no café em pó (6,49% no mês, 33,05% no acumulado de 12 meses), óleo de soja (5,5% no mês, 16,95% acumulado), farinha de trigo (5,49% no mês, 4,43% no acumulado), linguiça (1,72% no mês, 9,11% no acumulado) e arroz (0,2% no mês, 18,29% acumulado).

O preço médio do quilo da carne de primeira chegou a R$ 40,29, contra R$ 37,50 em setembro; carne segunda, foi de R$ 27,21 para R$ 29,58. Caíram, em outubro, os preços da cebola (-22,11% no mês, -34,06% no acumulado), ovos (-4,75% no mês, -9,93% no acumulado), batata (-4,14% no mês, mas alta de 48,35% no acumulado), açúcar (-3,51% no mês, -3,08% no acumulado), frango (-0,9% no mês, com alta de 0,92% no acumulado).

Limpeza e higiene

O preço do conjunto de produtos de limpeza caiu 0,63% no comparativo mensal, com destaque para limpador multiuso (-3,21%), detergente (-1,35%), sabão em pó (-1,03%) e água sanitária (-0,60%). Outros dois apresentaram aumento: sabão em barra (1,50%) e amaciante (1,64%). No ano, o setor acumula baixa de 7,2%.

O segmento de higiene retraiu 2,04%, com quedas no preço do desodorante (-5,3%), papel higiênico (-3,31%), absorvente (-2,74%) e sabonete (-0,93%). Somente o creme dental (0,43%) aumentou de valor. No ano, o acumulado é de baixa de 0,63%.