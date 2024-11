Europa está enfrentando grandes desafios econômicos, afirma dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel disse que a Europa está enfrentando grandes desafios econômicos, em discurso preparado para evento em Frankfurt, nesta sexta-feira. Ele afirmou que as tensões geopolíticas mostraram os riscos envolvidos em dependências comerciais unilaterais e que, por isso, cadeiras de suprimentos mais diversificadas são desejáveis, mas podem ser custosas.

"A crescente escassez de mão de obra devido à mudança demográfica é um sério impedimento ao crescimento europeu", explicou o dirigente.

No discurso, ele também defendeu que a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode desafiar a Europa nos âmbitos político e econômico. "A Europa deve permanecer unida. Temos que construir uma Europa mais resiliente e próspera", defendeu.