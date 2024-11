CEO do grupo francês Tereos se posiciona contra acordo entre Mercosul e União Europeia

Em postagem nas redes sociais, o CEO do grupo sucroalcooleiro francês Tereos, Olivier Leducq, se posicionou contra a aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul sob os termos atuais. De acordo com ele, o texto criaria uma "concorrência desleal" entre os produtos agrícolas franceses e os do bloco do qual o Brasil faz parte.

"No momento em que nossos colaboradores estão focados na implementação de práticas de agricultura regenerativa, como nossas exportações agrícolas conseguirão fazer frente à concorrência desleal de produtos importados que não cumprem as mesmas normas ambientais e sociais?", disse ele em postagem no LinkedIn.

O executivo disse ser contra a assinatura do acordo no estado atual, posição endossada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que alega buscar proteção ao setor agrícola do país.

"Apelamos à França para que continue a apoiar essa posição e a mobilizar outros Estados-membros para garantir que este acordo não seja imposto pela Comissão Europeia", diz Leducq. "Os impactos no setor sucroalcooleiro seriam significativos. E não vale brandir cláusulas-espelho como garantia de proteção: elas são inexequíveis."

A Tereos é sediada na França, mas tem operações em outros países. No Brasil, é dona do açúcar Guarani, e é a segunda maior produtora de açúcar do País.

Procurada, a Tereos afirmou que a postagem do CEO se refere apenas "à necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre as diferenças regulatórias que impactam a competitividade econômica entre os dois blocos comerciais". De acordo com a empresa, não foi um questionamento à qualidade dos produtos ou ao comprometimento do Brasil e do Mercosul com práticas sustentáveis.

"O Grupo Tereos tem orgulho de sua presença mundial e de suas operações no Brasil, onde atua há mais de 24 anos no processamento de matérias-primas vegetais. Mais de 60% de sua produção total no País é exportada, respaldada por rigorosas certificações internacionais de qualidade e sustentabilidade socioambiental", disse a companhia, que afirmou ainda seguir comprometida com as normas e legislações das regiões em que opera.

Em alguns comentários, o CEO da Tereos afirmou não ter se referido a um único país. "É importante esclarecer que as preocupações expressas no post não são sobre a qualidade da agricultura brasileira, mas sim sobre a disparidade entre padrões ambientais e sociais entre a União Europeia e países do Mercosul, entre eles o Brasil", afirmou ele em uma das respostas.

A postagem de Leducq foi feita em paralelo à repercussão do anúncio do presidente do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, de que a rede não venderá carnes procedentes do Mercosul em suas lojas na França. O anúncio provocou uma crise, e como mostrou o Broadcast, levou frigoríficos brasileiros a suspenderem entregas para o Carrefour Brasil, uma das maiores operações do Grupo no mundo.