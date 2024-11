Alckmin: Melhorando questão fiscal e juros tendência é que câmbio venha a patamar menor

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 26, que é preciso estar atento ao câmbio, mas projetou que a tendência é de o patamar cair assim que o País melhorar a questão fiscal e o nível de juros. "Melhorando questão fiscal e juros tendência é que câmbio venha a patamar menor", disse Alckmin no 99ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC).

Ao ser questionado sobre uma mensagem de otimismo sobre o Brasil, ele citou três pontos. Um deles o câmbio, além do desemprego baixo, hoje em 6,4%, e o risco Brasil.

Mais cedo, no evento, o vice-presidente destacou que haverá "boa notícia" nesta semana com as medidas de redução de despesas "de curto e médio prazo" que serão anunciadas pelo governo. "Teremos boa notícia nesta semana com medidas de redução de despesas de curto e médio prazo para cumprirmos o arcabouço fiscal. Vamos perseguir o déficit zero para depois perseguir superávit, isso faz cair os juros e a economia crescer mais forte", disse.