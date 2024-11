Lira: Trâmite de reciprocidade ambiental deve ser a votação da urgência nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que articula a votação de um requerimento de urgência para a tramitação do projeto sobre "reciprocidade ambiental", de autoria do deputado Tião Medeiros (PP-PR). Segundo declarações desta terça-feira, 26, o assunto deve ser debatido na reunião com líderes das bancadas durante o almoço.

"O trâmite deve ser de uma discussão agora, para onde vou me dirigir, no colégio de líderes, para que a gente possa dar o apoiamento para a votação da urgência, tão somente", declarou.

Lira continuou: "E as conversas seguirão, conjuntas, entre Câmara e Senado. Há um projeto mais antigo, do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), que tramita no Senado sob a relatoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS), mais adiantado, com mais audiências, com mais discussões, com mais informações, e os dois vão se comunicar".

Segundo o deputado, o projeto da Câmara deve ser votado e apensado ao do Senado. "Votado no Senado, vem para a Câmara, para que o projeto do senador Marinho seja aprovado também aqui", afirmou. Lira afirmou que há "comum acordo" entre Câmara e Senado sobre o andamento do projeto.

A movimentação ocorre após o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, ter dito que a rede francesa não venderia mais carnes do Mercosul. A jornalistas, Lira disse que "é importante não minimizar o que aconteceu" e avaliou ser "temerário" que o Congresso Nacional, o governo brasileiro e o Itamaraty "não se posicionem mais firmemente".

Na ocasião, Lira disse que o Brasil tem reservas naturais e terras indígenas como nenhum outro país e reclamou de "desinformação" por parte da empresa francesa. "A gente tem que ter uma postura muito firme para que esses ataques de desinformação cessem e tenham a resposta à altura, tanto do Parlamento quanto do governo", disse.