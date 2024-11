Lula volta a apostar em crescimento da economia do Brasil em 'um pouco mais de 3%'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a apostar em um crescimento da economia do Brasil de mais de 3% neste ano. Na avaliação do presidente, a economia vai crescer diante de um cenário de inflação controlada e massa salarial crescendo.

"Estamos vivendo uma situação boa com a inflação controlada, com a economia crescendo acima das previsões", disse Lula, durante fala de abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic) nesta terça-feira, 26, em Brasília.

E acrescentou: "Vocês lembram do mercado como é que dizia. Vocês lembram dos especialistas na televisão: 'A economia não vai crescer, vai crescer só 0,8%'. Cresceu 3%. 'A economia vai crescer 1%.' Vai crescer 3% ou um pouco mais de 3%."

Segundo o presidente, "as coisas estão acontecendo" na macro, média e micro economia do País. "O mundo desenvolvido não é aquele que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm nada. O mundo desenvolvido é aquele que muitos têm pelo menos um pouco", disse.