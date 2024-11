Etanol e gasolina comum sobem 2% em novembro ante outubro; diesel recua, aponta Sem Parar

Os preços da gasolina e do etanol mantiveram em novembro a tendência de alta vista nos últimos meses no Estado de São Paulo. O etanol registrou aumento de 2,3% na comparação com outubro, com preço médio passando de R$ 3,84 para R$ 3,93. Já o etanol aditivado subiu 2% na mesma base de comparação. De R$ 4,32, passou a R$ 4,41, em média.

Os dados são da Sem Parar, com base em 20 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos paulistas entre os dois meses.

Já com relação à gasolina comum, os preços ficaram 2,1% maiores em novembro. O preço médio na bomba variou de R$ 5,77 para R$ 5,89. A versão aditivada teve elevação moderada, de 0,5%. O preço médio subiu de R$ 6,42, para R$ 6,45 por litro.

Em contrapartida, os preços do diesel comum apresentaram queda de 1,9% na comparação com o mês passado. De R$ 6,12 em média, o preço do litro caiu para R$ 6. Já o diesel aditivado subiu 0,7%, indo de R$ 6,20 para R$ 6,24.