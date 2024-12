Alckmin: Precisamos correr para exportar mais; 98% do comércio está fora do Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 9, que o Brasil precisa ter pressa para aumentar sua inserção nos mercados internacionais. "O Brasil tem 2% do PIB do mundo, 98% do comércio está fora do Brasil. Então, nós precisamos correr para fazer, para exportar mais, para poder vender melhor os produtos brasileiros", declarou Alckmin ao discursar no encerramento de premiação concedida a empresas exportadoras pela ApexBrasil em parceria com a revista Exame.

O vice-presidente destacou em sua fala o recente acordo fechado entre Mercosul e União Europeia, observando que o acerto com os europeus fará com que o porcentual de empresas exportadoras que contam com acordo preferencial subirá de 14% para 30%.

Alckmin também aproveitou para listar as medidas lançadas pelo governo em prol da competitividade dos produtos brasileiros no exterior, como a restituição de impostos pagos por pequenos exportadores, uma medida de transição até a reforma tributária acabar com o acúmulo de créditos tributários não compensados.

Antes de discursar, Alckmin subiu ao palco para entregar um prêmio ao empresário Joesley Batista, dono da JBS, que foi considerada a "exportadora do ano" entre as grandes companhias.

Mais uma vez, Alckmin citou, em seu discurso, estudos que apontam para um impulso de 12% da reforma tributária no Produto Interno Bruto (PIB) em 15 anos após a sua implementação, com crescimento, no mesmo período, de 14% dos investimentos e de 17% das exportações. "Ela a reforma traz eficiência econômica", frisou o vice-presidente.