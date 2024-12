Estamos lutando para que texto do BPC não venha a colapsar, diz relator do projeto na Câmara

O relator do projeto sobre as mudanças no BPC na Câmara, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), disse que está "lutando" para o texto "não colapsar". A declaração ocorreu à imprensa há pouco, após sair de uma reunião na liderança do PP e entrar em outra na liderança do PSD.

"Estamos garantindo, lutando, para o texto, que ele não venha a colapsar", declarou, ao ser questionado sobre quais divergências persistem na Câmara em relação ao BPC.

Segundo ele, a intenção é de que haja "uniformização nas decisões judiciais" e "o crescimento orgânico, combatendo as fraudes".