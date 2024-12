Petróleo fecha em alta moderada após desacelerar ganhos diante do avanço do dólar com Fed

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 18, ainda que tenham desacelerado, à medida em que o mercado assimilava a valorização do dólar em meio à repercussão da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O BC dos Estados Unidos cortou a taxa básica de juros do país conforme as expectativas dos analistas, mas indicou parcimônia na condução futura de alívio monetário.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para fevereiro fechou em alta de 0,53% (US$ 0,37), a US$ 70,02 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,27% (US$ 0,20), a US$ 73,39 o barril, após duas sessões consecutivas de perdas.

O dólar acelerava a alta após a mediana das projeções dos dirigentes do Fed para a taxa dos Fed Funds em 2025 subir de 3,4% em setembro para 3,9% nesta quarta, indicando que as autoridades monetárias pretendem ficar mais cautelosas em dar mais alívio depois de o Banco Central americano confirmar as expectativas com um corte de 0,25 ponto porcentual no encontro desta quarta-feira.