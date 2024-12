S&P eleva perspectiva de rating global da BRF para positiva

A agência de classificação de risco S&P alterou, nesta terça-feira (17), a perspectiva do rating de crédito de emissor de longo prazo da BRF na escala global de estável para positiva, com destaque para a expectativa de redução da alavancagem da companhia. Os ratings "BB" na escala global e "brAAA" na escala nacional foram reafirmados, refletindo o desempenho consistente da empresa em meio à recuperação de margens e controle de custos, de acordo com a agência.

Segundo a agência, a BRF reportará um Ebitda de R$ 10,3 bilhões em 2024, com margem Ebitda de 17,1% e alavancagem de 1,4 vez, resultado impulsionado por preços favoráveis de aves, custos de insumos mais baixos e iniciativas de eficiência. "A companhia melhorou suas margens por mais um trimestre consecutivo, sustentando um Ebitda recorde em 2024", destaca o relatório.

Para 2025, a expectativa é de que o aumento nos preços do milho pressione os custos, resultando em margens em torno de 14%, mas ainda mantendo a alavancagem abaixo de 2,0 vezes, mesmo com o aumento dos investimentos (capex) e pagamentos de dividendos.

A agência ressalta que as iniciativas estratégicas da BRF, como o programa BRF+, têm sido essenciais para reduzir a volatilidade das margens e melhorar a eficiência operacional. A empresa também segue focada na ampliação do mix de produtos processados e na expansão internacional, com novas habilitações de exportação e investimentos em capacidade produtiva.

Apesar do cenário positivo, a perspectiva poderia voltar a estável caso a BRF adote uma abordagem mais agressiva em investimentos ou distribuição de dividendos, elevando sua alavancagem para acima de 2,0 vezes. Por outro lado, uma elevação do rating dependerá da manutenção das margens e de uma gestão conservadora do endividamento.