FMI conclui revisão de acordo que permite desembolso de US$ 1,1 bilhão à Ucrânia

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu nesta sexta-feira, 20, a sexta revisão de um programa, permitindo o desembolso de US$ 1,1 bilhão para apoio financeiro do orçamento da Ucrânia. Com isso, o total de liberação com base no programa apoiado pelo FMI chega a US$ 9,8 bilhões.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o FMI disse que o programa ajuda a ancorar políticas que sustentam a estabilidade fiscal, externa e macrofinanceira em um momento de incerteza excepcionalmente alta.

Na visão do organismo internacional, a economia da Ucrânia continua resiliente, e o desempenho segue forte sob o mecanismo financeiro ampliado (EFF, na sigla em inglês, apesar das condições desafiadoras.