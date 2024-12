Servidor de carreira, Daniel Leal deixa BGC e assume subsecretaria da Dívida do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse em nota que a "competência técnica" de Leal, "já comprovada", continuará a servir com excelência à sociedade brasileira. "Em nome do Tesouro Nacional, registro nosso profundo reconhecimento ao trabalho realizado por Otavio Ladeira, marcado pela dedicação, espírito público e pelo rigor técnico. Ao mesmo tempo, damos as boas-vindas a Daniel Leal, representante de uma nova geração de gestores do Tesouro, cuja competência técnica já comprovada continuará a servir com excelência à sociedade brasileira. Desejamos pleno sucesso em sua nova missão", disse.

A BGC Liquidez também divulgou comunicado sobre a saída de Leal para assumir o posto no Tesouro. Segundo a corretora, como líder do departamento institucional de estratégia de Renda Fixa, ele foi responsável por análises que embasaram as decisões de investimentos dos clientes institucionais.

"É com gratidão que anunciamos a saída de Daniel Leal, que retorna ao Tesouro Nacional Brasileiro após esse período trabalhando conosco. Agradecemos pela grande contribuição em prover análises para ajudar nossos clientes em suas decisões de investimentos e desejamos muito sucesso na sua importante missão no Tesouro Nacional", disse o CEO da BGC Liquidez, Erminio Lucci.