Após surpreender em 2024, PIB da construção deve crescer menos em 2025

A economista da CBIC, Ieda Vasconcelos, disse que há uma expectativa de menor dinamismo da economia brasileira no ano que vem, marcada pela inflação superior ao teto da meta e pelo ciclo de subida de juros, o que tende a esfriar os negócios. "Vemos a alta da Selic como uma grande preocupação para 2025", afirmou, em entrevista coletiva.

A expectativa de crescimento do PIB setorial em 2025 é sustentada pelo ciclo de obras já em andamento e pelos empreendimentos já contratados e que terão as obras iniciadas nos próximos meses, tanto em infraestrutura quanto no ramo imobiliário, movimentando a cadeia produtiva.

No setor residencial, as casas e apartamentos lançadas no País totalizaram 259,8 mil unidades nos nove primeiros meses do ano, subida de 17,3% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as vendas totalizaram 292,6 mil unidades, alta de 19,7%, de acordo com a CBIC. "O setor imobiliário deverá continuar positivo", estimou Vasconcelos.

O destaque deve ser o Minha Casa Minha Vida, que tem juros regulados e abaixo dos praticados nas linhas de mercado. Isso tende a garantir a capacidade de acesso da população à compra dos imóveis. Por sua vez, os lançamentos de projetos de médio e alto padrão devem perder ritmo, uma vez que estão atrelados a financiamentos com taxas de juros ascendentes.

Por sua vez, as obras de infraestrutura serão impulsionadas por investimentos privados já contratados, oriundos principalmente de concessões. Em São Paulo, por exemplo, a Sabesp anunciou R$ 15 bilhões em investimentos na rede de saneamento. "Se esse plano tiver o vigor anunciado, podemos ter um crescimento maior no PIB", citou o presidente do Sinduscon-SP, Yorki Estefan.

O que deve esfriar em 2025 é o consumo de materiais de construção pelas famílias para fins de reformas e obras domésticas. Essa atividade depende de crédito, que está mais caro.