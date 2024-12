Galeazzi confirma morte de Luiz Claudio e afirma que aeronave estava regular

A Galeazzi disse ainda que reafirma o compromisso em acompanhar as investigações sobre o acidente, e que todos os registros e autorizações da aeronave estavam "devidamente em ordem". "Pedimos respeitosamente que o direito à privacidade da família seja respeitado neste momento tão delicado."

Luiz Claudio comandava consultoria criada pelo pai há dois anos

O empresário Luiz Claudio Galeazzi comandava há cerca de dois anos a empresa de consultoria que leva o nome da família, a Galeazzi & Associados. Ele era filho do consultor Claudio Galeazzi, que criou a consultoria no final dos anos 1980, e que era considerado um dos maiores especialistas em reestruturações de empresas do País.

A mãe do empresário, Maria Leonor, morreu também em um acidente de avião, ocorrido em 2010 na região de Sorocaba (SP).

Luiz Claudio era formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em mais de duas décadas e meia de experiência em gestão de empresas, participou de projetos em diferentes setores da economia, além de recuperações judiciais no Brasil e no exterior.

O empresário assumiu o posto de CEO da Galeazzi após o afastamento do pai, que morreu em março do ano passado. Ele havia sido diagnosticado com câncer cerca de um ano e meio antes.